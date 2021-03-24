ФАС проведет проверку цен на «ЭРА-ГЛОНАСС» для японских авто в Приморье

Владивосток, 24 марта. ФАС проверит факт роста цен на устройства вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для поддержанных японских авто в Приморье.

Заявление о возможном картельном сговоре на рынке по этому вопросу поступило в УФАС, сообщает «Интерфакс».

«Заявление поступило, передано для работы специалистам. По факту будет проведена проверка в установленные сроки», — прокомментировали сотрудники.

Сначала спрос на устройства снизился, цена составила 13-14 тысяч рублей. В 2021 году цены вновь начали расти и достигли 23,5 тысячb рублей за штуку. К первоначальным показателям стоимости устройства так и не вернулись, несмотря на нормальный уровень спроса.

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