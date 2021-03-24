Поправки в закон о бюджете рассмотрели в Приморье

Владивосток, 24 марта. Меры поддержки муниципалитетов и новый вид доходов предусмотрят в краевом законе в Приморье, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Поправки в Закон «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» были рассмотрены в трех чтениях комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

В документе предусмотрен новый вид подлежащих зачислению в краевой бюджет доходов - связанные с возмещением вреда, причиненного водным объектам Приморского края, платежи.

Закон предлагается с учетом п. 3 ст. 93 (2) Бюджетного кодекса РФ дополнить статьей о предоставлении муниципальным образованиям края бюджетных кредитов без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств по их возврату, уплате процентных и иных предусмотренных договором платежей, сообщает со ссылкой на пресс-службу заксобрания Приморского края PRIMPRESS.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что в апреле около 74 тыс. приморских пенсионеров с низкими доходами получат единовременную выплату в 6 тысяч рублей. Общий объем финансирования составил более 440 миллионов рублей.