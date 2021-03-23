Синоптики Приморья оценили уровень пожарной опасности в регионе

Владивосток, 23 марта. Синоптики Приморского края не ожидают в этом году ранней или высокой пожарной опасности в регионе, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник «Примгидромета» Борис Кубай.

Он напомнил, что в 2019 году пожароопасный период начался в феврале, в прошлом году — в марте. В конце текущего месяца в регион придут сильные дожди, поэтому «высокого уровня пожарной опасности, или раннего ожидать не стоит», подчеркнул Кубай.

Начальник гидрометцентра «Примгидромета» Татьяна Цурикова пояснила, что расчет пожарной опасности начинается, когда сходит снег. В течение нескольких дней показатель нарастает, и чем выше температура, тем быстрее происходит рост. Но если пошел дождь, то показатель сбрасывается.

Приморский край ежегодно страдает от лесных пожаров. За весну прошлого года в регионе было более 160 пожаров в лесах.