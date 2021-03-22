Таксист устроил потасовку с приморцем и откусил его жене палец

Владивосток, 22 марта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования 41-летней жительницы Дальнереченска. Инцидент произошел возле торгового центра в Уссурийске.

По предварительным данным, на парковке находились супружеская пара и водитель такси. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку. Наиболее сильно в нем пострадала женщина. Водитель откусил ей нижнюю часть мизинца на левой руке.

Сейчас оценивается степень нанесенного женщине вреда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Один из пользователей соцсетей написал, что таксист якобы не собирался откусывать палец, а хотел «припугнуть» пострадавшую.

Таксист из Мордовии лишился свободы на пять лет. Злоумышленник запугал коллег и вымогал у них деньги, сообщал ФАН.