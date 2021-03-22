Жителей Приморья предупредили о подъеме уровня воды в реках

Владивосток, 22 марта. Уровень воды в реках Приморского края стал подниматься. Это связано с разрушением ледяного покрова, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным ГОЧС Приморья, ледостав сохраняется только на реках центральных и северных районов региона.

«На реках западных, южных и на юге центральных районов Приморья ледяной покров разрушается — появились закраины, промоины, вода течет поверх льда. Начался весенний приток воды в русла рек южных и западных районов края, общий весенний подъем воды здесь составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 метра», — предупредили специалисты ведомства жителей Приморья.

Они добавили, что водность большинства рек в крае превышает норму в 1,3–2,1 раза. Оперативные службы контролируют ситуацию на участках, подверженных подтоплению. В случае возникновения угрозы жизни и имущества будут незамедлительно приняты меры.

Весной в Приморском крае начнут действовать ограничения движения транспортных средств на дорогах. Их вводят с 15 апреля по 14 мая.