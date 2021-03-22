Первую льготную ипотеку на строительство дома выдали в Приморье

Владивосток, 22 марта. Семья с ребенком получила льготную ипотеку на строительство дома Приморском крае. Банк «Дом.РФ» одобрил им кредит почти на 6 миллионов рублей.

Строительство дома будет осуществлять подрядчик, получивший аккредитацию в банке, сообщила пресс-служба приморского правительства. Воспользоваться программой «Льготное ИЖС» могут россияне в возрасте до 65 лет включительно. Ставка по кредиту составляет 6,1% в год. Первоначальный взнос на строительство дома равняется 20%.

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко раскрыл подробности программы. По его словам, семьи с малолетними детьми смогут приобретать частные дома в кредит. Ставка по льготной программе будет соразмерна правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках.