Новые школьные автобусы появились у отделенных районов Приморья

Владивосток, 22 марта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил нескольким главам муниципалитетов ключи от новых школьных автобусов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Минпромторг передал регионам новые автобусы, на эти цели из резервного фонда Правительства России было направлено почти 39 млн рублей. Кожемяко, комментируя передачу транспортных средств муниципалитетам, подчеркнул, что новые автобусы позволяют повысить безопасность и качество образования детей.

«Дети из отдаленных населенных пунктов благодаря подвозу в районные центры могут получить качественное образование. Мы продолжим реализацию мероприятий по поддержке и обновление школьного автопарка», — заявил глава Приморья.

Недавно губернатор Приморского края раскрыл подробности программы благоустройства региона. Он призвал отдавать предпочтение региональным производителям при реализации нацпроектов.