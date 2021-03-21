Тысячи погибших кур и миллионные убытки: в Приморье сгорела птицеферма

Владивосток, 21 марта. Тысячи кур погибли в пожаре на птицеферме в деревне Чернышевка Приморского края. Частное хозяйство пострадало из-за оставленного без присмотра чайника, сообщает корреспондент ФАН.

«Сгорело полздания птицефермы, сгорели 1000 голов кур, сгорели дорогостоящие инкубаторы. Ущерб на миллионы рублей. Для Чернышевки, где сельхозпредприятие «Пионер» градообразующее, это серьезная беда», — рассказал директор предприятия Виктор Мищенко.

Пожар начался около семи вечера 19 марта. Пожарным удалось отстоять часть птичника, где находилось поголовье гусей, в живых остались 2,5 тысяч птиц.

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Ферму называют градообразующим предприятием Чернышевки, а ее продукция пользуется спросом по всему Приморскому краю.

Ранее ФАН писал, что при пожаре во Владивостоке погибли двое детей. Мальчик и девочка отравились продуктами горения.