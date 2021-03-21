Водитель с 21-летним стажем врезался в КамАЗ и погиб на приморской трассе

Владивосток, 21 марта. Смертельное ДТП произошло в районе 16 километра автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный.

Водитель автомобиля Subaru Forester двигался из Владивостока в Артем, когда не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Большегруз в момент столкновения стоял на обочине дороги по ходу движения.

Госавтоинспекция приморского города Артем начала проверку по факту ДТП, сообщает управление МВД РФ по региону. В результате аварии 47-летний водитель Subaru скончался на месте происшествия. Также погиб 43-летний пассажир иномарки, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Примечательно, что стаж вождения погибшего водителя составлял 21 год.

Видео с места страшной аварии в Краснодарском крае появилось в сети. В ДТП погибла девушка в свой день рождения, сообщает ФАН.