Приморские синоптики пообещали слякоть и мокрый снег в воскресенье

Владивосток, 21 марта. Синоптики Приморского края пообещали жителям осадки и хмурую погоду в последний выходной день этой недели.

Согласно данным портала «ПримПогода», регион окажется в зоне фронтальных разделов. Во Владивостоке обещают мокрый снег и умеренный ветер. В течение дня ожидается усиление порывов. Температура воздуха будет держаться в районе двух градусов выше нуля.

Жителей Уссурийска ждет меньшее количество осадков, однако они все равно будут в виде мокрого снега. Утро начнется со слабого ветра, но к середине дня он превратится в уверенный. Воздух прогреется до пяти градусов.

Находку во второй половине дня ждет снег с дождем. Ветер также умеренный, а градусники покажут около пяти градусов.

Ранее московские синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столице и области. Причиной стало образование гололедицы на дорогах.