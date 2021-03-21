«Было жарко»: житель Раздольного лишился бани после пожара

Владивосток, 21 марта. Крупный пожар произошел в поселке Раздольное. Сгорела баня, пристройка и дровяник, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Островского поступило на пульт диспетчера пожарной охраны Надеждинского муниципального района в субботу вечером. Первые расчеты прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. Огнеборцы увидели, что огнем охвачена баня, пристройка и дровяник. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать спустя 16 минут. О полной ликвидации сообщили спустя два часа. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее ФАН опубликовал видео крупного пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Сургуте. Огонь охватил несколько зданий, площадь пожара составила 6600 квадратных метров. В результате происшествия пострадали семь человек, у пятерых диагностированы переломы и ушибы ног.