Тысячи кур сгорели при пожаре на птицеферме в Приморье

Владивосток, 20 марта. Здание птицефермы в селе Чернышевка горело на площади 600 кв. м, человеческих жертв нет, сообщает главк МЧС по региону.

Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую сельскохозяйственную постройку. Возгорание удалось ликвидировать спустя несколько часов. Пожарные не уточнили, погибли ли куры, однако местные СМИ сообщали о тысячах сгоревших птиц.

Еще один пожар произошел в деревянном жилом доме во Владивостоке, сообщало издание Deita. Из здания эвакуировали 20 человек, пострадавших не было. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.