Испытания новых краболовов начинаются в Приморье

Владивосток, 21 марта. Строительство двух новых краболовов подходит к завершению во Владивостоке. Первое судно готовят к ходовым испытаниям в море, а корпус второго почти готов к спуску на воду, сообщает корреспондент ФАН.

«Намерения ускорить строительство краболовов, высказанные нами ранее, подтверждаются результатами работ на заказах. «Охотск» активно готовится к испытаниям, корпус второго краболова сформирован на 98,5%, начинается этап подготовки судна под спуск», — отмечает генеральный директор АО «Восточная верфь» Сергей Баканев.

Краболовы проекта 03141 и 03140 для «Восточной верфи» — первый крупный заказ от гражданского флота. Ранее судостроители выпустили несколько катеров и малотоннажных кораблей для военного флота и пограничников. На стройке краболовных судов задействованы порядка 200 человек. На предприятии отметили, что в проект краболовов заложена концепция универсального модульного комплекса. То есть фактически судно может адаптироваться под добычу других видов водных биоресурсов - его можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов.

В марте на «Охотске» производится обстройка корабля, зашивка изоляции, подкраска, монтаж оборудования в ходовой рубке, машинном отделении, идут наружные покрасочные работы. Был закончен монтаж главного двигателя, значительные силы брошены на трубопроводные работы и завершающие работы по установке судовых систем.

Планируется, что первый дальневосточный краболов «Охотск» выйдет в море для испытаний уже в мае. Это первый инвестиционный проект, реализованный в рамках инвестиционных квот добычи краба по принципу "где ловим - там и строим". Рыбопромысловые компании получат компенсацию от государства на строительство судов для вылова краба на дальневосточных верфях.

Ранее ФАН писал, что правительство Приморье передало Владивостокскому базовому медицинскому колледжу (ВБМК) дополнительное здание. Его оборудуют под учебный корпус и общежитие.