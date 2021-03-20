Россиянка рассказала о возмутительном инциденте в аэропорту Владивостока

Новосибирск, 20 марта. Жительница Владивостока рассказала о возмутительной ситуации, произошедшей с ней и ее мамой на рейсе из Владивостока в Новосибирск: пожилой женщине запретили взять с собой на борт костыли, потребовав оплатить дополнительно более 10 тыс. рублей.

Как сообщила Светлана Нестерова, основатель благотворительного фонда «Счастливые дети», на своей странице в Instagram, неприятный инцидент произошел 18 марта. Вместе с мамой одна должна была вылететь из Владивостока в Новосибирск. Во время регистрации и сдачи багажа девушке сообщили, что в самолет брать костыли запрещено.

«В самолет их взять не разрешили, а вот за 10 800 перевезти в багажном отделении были только за. Естественно я категорически была против перевозить костыли за 10 800. Начался скандал на стойке, но по сути он ни к чему не приводил. Решили с мамой оставить костыли в аэропорту и купить в клинике новые. Это было дешевле чем их перевозить», — сообщила Светлана.

По ее словам, помочь маме вызвался случайный пассажир, предложивший отдать им свое место багажа. Казалось бы, на этом происшествие могло быть исчерпано, однако в зоне досмотра возникли новые трудности.

«Мы прошли зону досмотра и сели ждать рейс, и тут начался самый трэш. Менеджер, которая нас оформляла на рейс, случайно забыла зарегистрировать меня на рейс. Следом вопрос, как меня пропустили в зону досмотра? Началась суета, работники забегали, так как посадка началась. И о чудо, принесли мои посадочные талоны, а мамины забрали. Подхожу опять к ним, говорю издеваетесь, мама тоже летит как бы. Девушка удивлена. Опять суета и ура — принесли талоны», — поделилась неприятными воспоминаниями Светлана.

Во время пересадки в Хабаровске выяснилось, что «костылей нет». Однако сотрудники аэропорта разъяснили, что в конечной точке прилета, Новосибирске, багаж выдадут на руки.

«Прилетели в Новосибирск, получаем багаж, все есть, костылей нет. Злость меня прям выворачивает», — подчеркнула она.

Девушка обратилась в соцсетях к авиакомпании «Аэрофлот» с требованием вернуть костыли ее матери, а также продемонстрировать документы, в которых прописано, что «инвалид не может зайти в самолет на костылях». Аналогичные претензии она озвучила и в адрес аэропорта Владивостока.

Как отреагировали на происшествие в авиакомпании, пока неизвестно. Но воздушная гавань Владивостока уже оставила сообщение для Светланы в комментариях под постом.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Обязательно передадим ваше сообщение в отдел качества для прояснения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В ответ Светлана подчеркнула, что не нуждается в запоздалых извинениях.

«А что толку от извинений? Испорчено было все, настроение человека, который летит на важную операцию, довели, что поднялось давление. Буду ждать, что ответит ваш отдел качества», — резюмировала девушка.

Чуть позже в сторис она сообщила, что новые костыли для мамы уже куплены. Судьба старых при этом так и осталась не известной.