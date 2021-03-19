Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке

Владивосток, 19 марта. Водитель городского маршрутного автобуса наехал на 10-летнего ребенка. Школьница получила травмы, врачам удалось спасти ей жизнь.

Инцидент произошел в районе Эгершельда Владивостока, на огороженной стоянке всего маршрутного транспорта. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу в то время, как водитель автобуса разворачивался. В результате он задел и сбил ребенка.

Школьница попала под правое колесо, но ее удалось вовремя вытащить и госпитализировать в районную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, стражи порядка опрашивают очевидцев и водителя. По факту случившегося будет проведена тщательная проверка.

Житель Свияжска на снегоходе сбил девочку, сообщал сайт 360tv.ru. Ребенка увезли в больницу с полученными травмами.