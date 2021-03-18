Жителей Приморья предупредили об ограничениях на дорогах

Владивосток, 18 марта. Ограничения движения транспортных средств вводятся на дорогах в Приморском крае. Они будут действовать с 15 апреля по 14 мая и с 15 июня по 15 августа.

Введение ограничений объяснили обеспечением безопасного дорожного движения и сохранности автомобильных дорог. По данным правительства региона, на территории края наступает пора обильного таяния снега.

«Именно в этот период происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Также подобные ограничения начнут действовать и летом», — предупредили представители правительства жителей.

Участки, на которых будут действовать ограничения, отметили соответствующими дорожными знаками.

В прошлом месяце приморские строители приступили к возведению моста через реку Соколовка в Лазовском округе. В регионе на стадии строительства находятся восемь мостовых переходов.