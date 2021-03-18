Медицинский колледж во Владивостоке получил дополнительный корпус

Владивосток, 18 марта. Приморское правительство передало Владивостокскому базовому медицинскому колледжу (ВБМК) дополнительное здание. Его оборудуют под учебный корпус и общежитие.

Площадь здания составляет 5,6 тысячи квадратных метров. В нем расположится корпус для образовательного процесса и помещения под жилые цели для студентов, передает региональный минздрав.

С нового учебного года в колледже расширят количество бюджетных мест на обучение по специальности «Лечебное дело». Их будет предоставлено 150, что на треть больше прошлого года.

Во Владивостоке в скором времени может появиться большая парковая зона. Местные власти задумались о реконструкции Минного городка, который считается самой большой в городе рекреационной зоной.