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Медицинский колледж во Владивостоке получил дополнительный корпус

Медицинский колледж во Владивостоке получил дополнительный корпус

Владивосток, 18 марта. Приморское правительство передало Владивостокскому базовому медицинскому колледжу (ВБМК) дополнительное здание. Его оборудуют под учебный корпус и общежитие.

Площадь здания составляет 5,6 тысячи квадратных метров. В нем расположится корпус для образовательного процесса и помещения под жилые цели для студентов, передает региональный минздрав.

С нового учебного года в колледже расширят количество бюджетных мест на обучение по специальности «Лечебное дело». Их будет предоставлено 150, что на треть больше прошлого года.

Во Владивостоке в скором времени может появиться большая парковая зона. Местные власти задумались о реконструкции Минного городка, который считается самой большой в городе рекреационной зоной.

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