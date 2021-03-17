Пассажирский автобус протаранил дерево в Приморье

Владивосток, 17 марта. Три человека пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика в городе Находка. На месте работают врачи скорой помощи и полиция, сообщает корреспондент ФАН.

По словам очевидцев, автобус, следовавший по маршруту №6, перестраивался к остановке, когда сзади в него врезался грузовик. Машина на полном ходу вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что у автобуса практически полностью смяло кабину.

По предварительным данным, пострадали трое пассажиров автобуса, сейчас с ними работают врачи скорой помощи. О причинах, по которым водитель грузовика допустил столкновение, пока не известно.

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