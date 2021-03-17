Удегейцы метали топоры в Приморье

Владивосток, 17 марта. Фестиваль Ва: кчай ни, символизирующий встречу весны, прошел в поселке Красный Яр Приморского края. Вместе с местными жителями, представителями народа удэге, праздник встретили сотни жителей со всего края, сообщает корреспондент ФАН.

Отдаленный поселок посреди приморской тайги к такому большому количеству гостей не привык, однако организаторы праздника, местные жители и национальный парк «Бикин» постарались никого не обойти вниманием. Только в соревнованиях по национальным видам спорта – традиционной составляющей праздника, посвященного окончанию охотничьего сезона коренных малочисленных народов, приняли участие 16 команд.

Ва: кчай ни в переводе с удэгейского «Охотник», поэтому большинство состязаний были связаны с лесным промыслом. Команды соревновались метании тынзяна на хорей, командных лыжах, перетягивании каната, стрельбе из лука и пневматической винтовки. Впервые в Приморском крае прошли соревнования по метанию топора.

Конкурс на лучшее блюдо собрал любителей национальной кухни. Вместе с традиционными блюдами удэгейской кухни боузы, лянцай, строганины из дикого мяса и рыбы (талахонь), сянсе на праздничном столе уместились и масленичные блины.

Для гостей выступил ансамбль матерей села Красный Яр с песней на языке таежного народа. А после окончания развлекательной и спортивной программы желающие отправились на экскурсии по окрестностям, в том числе и на снегоходах и собачьих упряжках.

Праздник закрытия охотничьего сезона Ва: кчай ни проводился в девятый раз и был приурочен к пятилетию создания ФГБУ «Национальный парк Бикин»

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