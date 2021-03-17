Новую дорогу на Находку достроят в Приморье к концу 2021 года

Владивосток, 17 марта. Трасса Владивосток–Находка–порт Восточный готова на 78,9%. Завершить строительство планируют в декабре, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Дорога проходит в обход поселков Смоляниново и Шкотово по побережью Уссурийского залива, ее протяженность составит 25 километров. Благодаря развязке в районе поворота на поселок Силинский автомобильные дороги Хабаровск–Владивосток и Владивосток–Находка–порт Восточный будут связаны в общую сеть.

«В настоящее время ООО «Трансстроймеханизация» занимается устройством водоотводных сооружений с проезжей части, укреплению откосов, монтажом барьерного ограждения, строит мосты и путепроводы», — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Ранее в ведомстве сообщили, что поезда перевезли в Приморье более 622 тысяч человек за два месяца. На данный момент на территории края функционируют 45 железнодорожных маршрутов, в том числе, сезонных.