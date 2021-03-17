Сотрудники лесной охраны потушили природный пожар в Приморском крае

Владивосток, 17 марта. Природный пожар площадью около 80 гектаров потушен в Хасановском районе Приморского края, информирует правительство региона.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства сообщает, что в тушении участвовали 11 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был локализован в 21:00 и полностью ликвидирован в 22:30 по местному времени.

Пожароопасный сезон стартует с 20 марта на большинстве территорий Приморского края. В другой его части наступление ожидается 10-15 апреля. Власти региона напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

Первый в 2021 году лесной пожар был зафиксирован в Хабаровском крае накануне. Площадь возгорания составила 10 га.