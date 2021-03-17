Прокуратура работает на руднике в Приморье, где обрушилась порода

Владивосток, 17 марта. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения породы в руднике в Приморском крае. Двое горняков получили травмы и доставлены в больницу, сообщает корреспондент ФАН.

Обрушение произошло ранним утром, уже к девяти утра на место прибыли горноспасатели. Большую часть шахтеров удалось вывести оперативно, однако еще двое оказались заблокированы обрушившейся породой.

«В 11.45 спасательные работы на руднике «Королевский» по спасению двух горняков завершены. Состояние одного — удовлетворительное, второго — стабильно тяжелое. Горняки переданы скорой медицинской помощи для доставки в Дальнегорскую центральную городскую больницу. В 11.50, по докладу командира группы горноспасателей Дальнегорского ВГСВ, спасательные работы завершены полностью», — уточнили в правительстве Приморского края.

Из-за происшествия прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал прокурор города Дальнегорска Антон Быков.

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