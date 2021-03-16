В приморском заповеднике отметили Международный день защиты бельков

Владивосток, 16 марта. В нацпарке «Земля леопарда» провели экологический праздник, посвященный защите детенышей гренландского тюленя от промысла. Мероприятие прошло 15 марта.

Белек — новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Ларга, или пятнистая нерпа, — не менее интересный вид тюленей, который обитает в заливе Петра Великого на юго-западе Приморья. В Дальневосточном морском заповеднике этот вид находится в безопасности, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Как подчеркнули сотрудники заповедника, популяция ларги еще в начале XX века была под угрозой. Дальневосточный морской заповедник, который закрыл для доступа островные территории залива Петра Великого, создали в 1978 году. Это обеспечило нерпу недоступными для людей местами размножения и сыграла ключевую роль в ее сохранении.

У ларги всегда рождается один белек. Новорожденный детеныш весит от семи до 11 килограммов, длина тела — до 90 сантиметров. Каждые сутки белек поправляется на два килограмма, выпивая по несколько литров материнского молока в день.

В России с марта 2009 года действует запрет на добычу детенышей гренландского тюленя (бельков). Согласно действующим правилам, запрещается добыча самок гренландского тюленя на детных залежках, молоди по стадию хохлушки (линяющий детеныш тюленя) включительно, за исключением живого отлова хохлушки с целью доращивания до стадии серки.