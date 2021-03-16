Океанариум в Приморье вошел в ТОП-10 интересных мест страны

Владивосток, 16 марта. Приморский океанариум вошел в ТОП-10 самых интересных мест страны. В рейтинге аналитического центра НАФИ единственный в ДФО океанариум занимает десятую строчку, сообщает корреспондент ФАН.

В ходе всероссийского онлайн-опроса эксперты выяснили, какие рукотворные и природные объекты в турпоездках россияне хотели бы посетить больше всего. В перечень популярных мест, куда стремится российский турист, вошли рукотворные и природные объекты.

«Россиян интересуют достопримечательности, которые расположены за пределами своего региона. Причем за отдых вблизи таких достопримечательностей россияне готовы платить больше, чем за отпуск в популярных туристических местах страны. Это свидетельствует о большом туристическом потенциале отдаленных регионов России», – считает Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ.

Приморский океанариум открыл в 2016 году президент России Владимир Путин. В церемонии принимали участие японский премьер Синдзо Абэ и президент Кореи Пак Кын Хе. Здание напоминает огромную приоткрытую раковину, а площадь его экспозиций такая же, как и площадь пяти футбольных полей. В 135 аквариумах обитают представители всех океанов и климатических зон Земли.

Помимо Приморского океанариума в первую десятку также вошли Долина гейзеров на Камчатке, Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае, Ленские столбы в Якутии, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии, Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области.

Комментируя рейтинг, в океанариуме отметили, что если считать только рукотворные достопримечательности в списке, то Приморский океанариум оказывается в тройке самых туристически привлекательных объектов страны.

Ранее ФАН писал, что на Русском острове любимое всеми белое пианино, сфотографироваться с которым приезжали люди из других регионов, разломали вандалы.