Русский остров остался без любимого пианино

Владивосток, 16 марта. Интернет-общественность Приморского края горячо обсуждает фотографии с Русского острова. Любимое всеми белое пианино, сфотографироваться с которым приезжали люди из других регионов, разломали вандалы, сообщает корреспондент ФАН.

«Ну как так, ничего нельзя хорошего в нашем городе сделать, все сломают», «Только вчера там были, не до такой степени сломано было. Ну, не могло за сутки само так развалиться. Всю зиму простояло», «А ведь пианино здесь стояло всю зиму, пережило даже ледяной дождь. А разобрали за одну ночь», — сокрушаются приморцы в Сети.

Старое пианино, выкрашенное в белый цвет, появилось на острове Русском в районе Великокняжеской батареи в прошлом году. Авторы арт-объекта, которые затащили тяжелый музыкальный инструмент на утес остались неизвестными, однако их идею оценили местные жители. Место сразу стало обязательным пунктом туристических маршрутов и попало на тысячи фотографий в Instagram. Среди жителей края нашлись и те, кто собрался отремонтировать полюбившийся всем арт-объект.

«Я, конечно, не настройщик роялей, но шуруповерт и кисточку в руках держать могу. На выходных свой субботник устрою, отремонтирую. Ели есть желающие, присоединяйтесь», — написал один из комментаторов.

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