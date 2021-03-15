Появилось видео аварии, в которой погиб сотрудник полиции в Приморье

Владивосток, 15 марта. В Сети появилось видео с аварией, в которой погиб полицейский. Toyota Prius буквально снесла мужчину с дороги, сообщает корреспондент ФАН.

Авария произошла ночью в пригороде Владивостока. По словам очевидцев, экипаж ГИБДД находился на посту, когда в него на высокой скорости влетела Toyota Prius. Как уже установило следствие, ранее Prius совершил столкновение с Toyota Carina, перестраивавшейся с одной полосы в другую.

«Автомобиль марки Toyota Carina столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius, который совершил наезд на инспектора ДПС, находящегося возле служебного автомобиля при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП сотрудник полиции скончался от полученных повреждений в медицинском учреждении города», — сообщают в Следственном комитете.

По данным Управления Госавтоинспекции Приморского края, водитель, который насмерть сбил сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД. На счету у 22-летнего мужчины только за 2020 год 67 штрафов, большинство из которых — за нарушение скоростного режима.

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Сотрудник полиции от полученных травм скончался в реанимации. Погибшим оказался старший инспектор ДПС ОСР ГИБДД УМВД по Приморскому краю, старший лейтенант полиции Дмитрий Труфанов. Мужчине было 35 лет. У него остались жена и пятилетняя дочь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по 3 части 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее ФАН писал, что Водитель без прав устроил гонки в детском садике во Владивостоке. Мужчина оказался нетрезв, к тому же, не имел водительских прав.