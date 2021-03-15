Хулиганы разрисовали портреты героев ВОВ в Артеме

Владивосток, 15 марта. Приморские правоохранители устанавливают личности вандалов, которые осквернили стелу героям ВОВ в городе Артеме.

Стражи порядка начали доследственную проверку после акта вандализма в городе, сообщили представители местной администрации. Неизвестные, "вооруженные" черными маркерами, разрисовали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы в Артеме.

Для того, чтобы устранить последствия инцидента, на место были вызваны специалисты управления благоустройства. Они оттерли портреты ветеранов Великой Отечественной войны и восстановили их прежний вид, заявили в мэрии.

Сейчас вандалов, осквернивших стелу, ищут правоохранители. В связи с этим власти Артема обратились к горожанам с просьбой поделиться любой информацией о случившемся или о тех, кто причастен к этому.

В Подольске несколько вандалов повредили ледяные скульптуры, сообщало РИАМО. Так, местная Русалочка лишилась из-за хулиганов руки.