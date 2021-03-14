Центр реабилитации в Приморье приютил двух гималайских медвежат

Владивосток, 14 марта. Два гималайских медвежонка стали обитателями центра реабилитации диких животных «Тигр», расположенного в приморском селе Алексеевка. Детенышей привезли из Кавалеровского района.

Зверьков нашли жители поселков Новопокровка и Вострецово. Они обратились в соответствующие службы, рассказав, что неизвестные подкинули к их домам медвежат. Специалисты прибыли на место и забрали животных, сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

По словам зоологов, детеныши медведей часто лишаются родительской опеки из-за браконьерства. Брошенные хищники потом попадают в центр реабилитации, где их выращивают до определенного возраста, а затем отпускают в естественную среду обитания.

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