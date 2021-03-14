Инспектор ГИБДД погиб под колесами авто во Владивостоке

Владивосток, 14 марта. Машина, попавшая в аварию, сбила инспектора ДПС. Офицер погиб. СК начал проверку по факту смертельного ДТП.

ДТП произошло на улице Маковского. Водитель за рулем Toyota Carina решил сменить полосу движения и при выполнении маневра и допустил столкновение с Toyota Prius. В результате удара второй участник движения сбил инспектора ДПС и въехал в припаркованные автомобили. Офицер дорожной полиции получил травмы, несовместимые с жизнью. Он был срочно госпитализирован, но скончался в реанимации.

Проверка показала, что участники аварии не употребляли алкоголь перед тем, как сесть за руль. По предварительным данным, водитель Toyota Prius превысил допустимую скорость. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося.