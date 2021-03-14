Прыжки на тарзанке с многоэтажного дома возмутили жителей Владивостока

Владивосток, 14 марта. Приморские школьники нашли экстремальное увлечение. Они прыгают с крыши недостроенной многоэтажки на тарзанке.

Соответствующие видео начали появляться в местных пабликах в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как молодые люди спрыгивают с крыши многоэтажного дома и пролетают вниз несколько десятков метров. Затем они повисают на веревке, которая привязана к их телу.

Пользователи соцсетей пришли в ужас от такого опасного хобби. Некоторые призвали обратиться в правоохранительные органы, чтобы те «прекратили это безобразие».

«Школьникам совсем делать нечего! Уже с крыш прыгают, куда только их родители смотрят!» — написал один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону экстремалов. По их словам, на видео запечатлены профессионалы, которые занимаются подобными прыжками уже не один год.

Несколько дней назад в Приморье стартовал новый сезон сап-серфинга. В честь этого события три жительницы Владивостока провели ежегодную акцию по «угону льдины».