ФАН публикует подводное видео машины, в которой погибла семья в Приморье

Владивосток, 13 марта. Водолаз краевой поисково-спасательной службы поделился на свой странице в Instagram видео одного из спусков к Nissan Datsun, в котором в 8 марта погибла семья в Приморье. В ролике можно заменить странные предметы в машине, сообщает корреспондент ФАН.

Видеоролик вызвал множество вопросов в социальных сетях. На кадрах видно, что в открытом бардачке лежат наручники, предмет, похожий на гранату и бинокль. В комментариях водолаз отметил, что граната учебная и предназначена для игр. Зачем она была нужна хозяину машины, неизвестно.

instagram.com @roman_kurbatov_rk9

Ранее ФАН писал, что в Приморье под лед ушел автомобиль с двумя взрослыми и тремя детьми. Погибшую женщину нашли недалеко от места, где утонула машина, она смогла выбраться, но замерзла. Тела троих детей подняли со дна водолазы. Несколько дней подряд под водой шли поиски мужчины, который управлял джипом, однако из-за отсутствия результата их пришлось свернуть. Вероятно, тело водителя унесло течением.