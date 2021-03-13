На съемки кино во Владивостоке приглашают бомжей

Владивосток, 13 марта. Съемочная группа киностудии «Мосфильм» приглашает жителей краевого центра к участию в массовке. Среди нужных для сцены типажей есть женщины с детьми и бомжи, сообщает корреспондент ФАН.

Фильм «Владивосток» начинают снимать в понедельник, 15 марта. Автором сценария картины выступил Алексей Бузин, ранее работавший над такими картинами, как «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского». Режиссер-постановщик - Антон Борматов, известный по фильмам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш» и другим.

«Я принял решение участвовать в этом проекте сразу, после того как прочитал сценарий. Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала. Мне всегда были интересны истории человеческих взаимоотношений, их глубина — это картина о любви, дружбе, испытании. В то же время это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой», — рассказал Антон Борматов.

Для участия в массовке в первой съемке, которая пройдет в районе вокзала, сотрудники «Мосфильма» через соцсети пригласили жителей Владивостока. В объявлении перечислены типажи, необходимые для сцены, это мужчины и женщины разных возрастов, дети и бомжи, которых нужно двое. За работу на съемочной площадке желающим сняться в кино предлагают 700 рублей.

Во Владивостоке съемочная группа пробудет до 27 апреля. Ранее представители «Мосфильма» уже побывали в городе и наметили места натурных съемок. Ими станут улицы Светланская, Пушкинская, Пограничная и ряд других. Большая часть картины будет снята именно в Приморье, часть сцен — в павильонах киностудии в Москве.

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