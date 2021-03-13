Подводная лодка напугала любителей подледного лова в Приморье

Владивосток, 13 марта. Видео с подводной лодкой, которая проходит рядом c сидящими на льду рыбаками, становится вирусным в Приморском крае. События ролика происходят в бухте Улисс во Владивостоке, сообщает корреспондент ФАН.

«Совсем толстый намек, что пора уже заканчивать с этим опасным делом», «Варшавяночка, красиво идет», «Все рыбу мужикам разогнали», — комментируют видео пользователи социальных сетей.

На кадрах подводная лодка проходит через льды в нескольких десятков метров от удивленных рыбаков.

Ранее ФАН писал, что трое жительниц краевого центра проели акцию по «угону льдины». Любители сап-серфинга каждый год таким образом открывают сезон.