Цены на мясную продукцию выросли в Приморье

Владивосток, 13 марта. Мясная продукция подорожала в Приморском крае, свидетельствуют данные Приморскстата.

Подорожание мясной продукции в регионе связано с решением производителей увеличить отпускную цену на яйца и мясо птицы сообщает PRIMPRESS. Цены на яйца и куриные окорочка выросли на 2-3%, куры мороженые и охлажденные подорожали на 4%. Стоимость говяжьей печени выросла за месяц на 6%.

Ранее сообщалось, что цены на продукты за январь 2021 года в Приморье росли быстрее (101%), чем в прошлые годы. Товары и услуги подорожали в рамках нормы последних шести лет, индекс составил 100.5%.