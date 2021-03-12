Владелица питомника в Приморье наживается на любителях собак

Владивосток, 12 марта. В Приморье жительница краевого центра несколько месяце пытается получить от местного питомника собаку, за которую перевела уже 25 тысяч рублей. Щенка породы цвергпинчер хотели купить специально для дочери с инвалидностью, в реабилитационных целях. Нужную собаку нашли на портале объявлений, с продавцом договорились, что собака прибудет во Владивосток как раз к дню рождения дочери, в декабре.

«Когда позвонила ей, у нее не было в наличии щенков. Предложила щенка, которого кто-то продавал через ее питомник, она готова выступить посредником», — рассказывает Оксана Туркина.

Питомник оказался в Арсеньеве, это город на севере Приморского края. Его хозяйка, Галина Клименчук, регулярно присылала фотографии щенка Оксане. Та перевела ей на карту сначала задаток, это половина суммы, а потом еще пять тысяч рублей на купирование ушей. Накануне дня рождения дочери отправила вторую половину денег, однако щенок до Владивостока так и не доехал.

«И уже 23 декабря я уже не забуду. Галина позвонила и сказала, что ей звонила хозяйка щенка, кричала, что документы не отдаст, что нужно больше денег просить. Так люди и так уже 25 тысяч отдали», — вспоминает Оксана.

Ту самую владелицу щенка семья Оксаны нашла через все тот же сайт объявлений. Увидев на фото знакомую собаку, связались с продавцом. Оказалось, что денег за своего щенка женщина не видела, уши собаке никто не купировал. Да и целом история выглядела иначе.

«Она нам рассказала, что денег не просила больше. Что ей Галина сообщила, что мы отказываемся от собаки. Такая каша. Якобы, мы ей об этом сами написали», — вспоминает Оксана.

Выяснилось, что все это время настоящая хозяйка щенка вела переписку с кем-то, кто выдавал себя за Оксану. Только теперь она догадывается, что от лица покупателя с ней общалась все та же Галина. Когда стало очевидно, что происходит что-то неладное, семья попыталась вернуть деньги.

«Я ей позвонила, она устроила концерт. По телефону начала кашлять. Болеет, пневмония. Я у нее прямо спрашиваю — почему вы так обманули нас? Ничего не ответила. Я, говорит, отдам вам деньги. И все», — завершает свой рассказ Оксана Туркина

Но вместо денег Галина Клименчук заблокировала телефон. Оксана начала разбираться и вскоре нашла других людей, которые пострадали от действий хозяйки питомника. Например, Руслана из Врангеля через нее продавала своего щенка в Хабаровск. В итоге ни собаки, ни денег. Или житель Москвы, который также пытался купить себе питомца, в итоге просто лишился денег.

«Хорошо разговаривает, речь поставлена. Она умеет в доверие войти. Она долго разговаривает по телефону. Она знала про Варю. Подтвердила, что девочке нужна собака. Подозрений не вызывала», — вспоминает Оксана Туркина.

Потерпевшие от действий Галины нашли в ее биографии интересный факт — приговор Арсеньевского суда от мая прошлого года, по которому она признана виновной по 160 статье УК — присвоение вверенного имущества. Обычный поиск в интернете находит не менее любопытные истории, в которых женщина с теми же инициалами, с тем же номером телефона и проживающая в Арсеньеве взяла деньги за товар и исчезла. По данному факту подан иск, возбуждено Гражданское производство.

Заявление в полицию написали и Оксана Туркина, и Руслана Шабалкина. А щенков Галина Клименчук продолжает продавать, и сейчас на местном портале найти ее объявления.