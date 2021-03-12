Льдину угнали во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 12 марта. Трое жительниц краевого центра проели акцию по «угону льдины». Любители сап-серфинга каждый год таким образом открывают сезон, сообщает корреспондент ФАН.

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Обычно массовое мероприятие проходит при большом ледоходе, когда десятки, а то и сотни сап-серферов выбирают большую льдину, забираются на нее и веслами выталкивают в сторону открытого моря. Однако в этом году трое жительниц Владивостока решили немного потренироваться, и совершили свой, «женский угон льдины».

«Большой угон льдины, конечно, планируется, в прошлом году было 200 человек, в этом думаю больше. Мы просто с подругами закрывали сезон, выходили в море по возможности. А тут льдина хорошая попалась», — рассказала участница акции Елена Саитова.

«Угон льдины» во Владивостоке будет проходить уже в шестой раз, последние три года он становится массовым. Сотни людей, как правило, в карнавальных костюмах, собираются вместе, чтобы таким образом встретить новый сезон морских прогулок.

«Это традиция, например, как масленица, это весело! Мы собираемся вместе, многие друг друга не видели всю зиму. Конечно, мы соблюдаем все правила безопасности, у нас гидрокостюмы, проверенные сапы», — уточнила Елена.

Сап-серфинг в Приморье пользуется большой популярностью, это самый простой и доступный вид морских прогулок по многочисленным акваториям. Некоторые даже устраивают большие переходы вдоль линии побережья всего края.

Ранее ФАН писал, что около сотни рыбаков в Приморье едва не унесло на льдине. Рыбакам пришлось спасаться массовым бегством.