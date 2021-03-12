Приморцев научат обращаться с тюленями

Владивосток, 12 марта. Таблички с правилами обращения с ларгами установят на побережье Приморья. Поводом стала смерть детеныша морского животного от встречи с людьми в Хасанском районе, сообщает корреспондент ФАН.

«Щенки тюленя ларги часто гибнут из-за слишком раннего разлучения с самкой. Пик приходится на март-апрель. Причин тому масса. Например, тюленята оказываются отделены от матери ввиду ледолома. Контакт с человеком усугубляет стресс даже здорового животного, и тюлененок может не выжить только лишь из-за воздействия стресса», — рассказали в реабилитационном центре.

Таблички с инструкциями и телефонами, по которым можно вызвать специалистов, разместят в традиционных местах появления ларг, это пляжи острова Русский и Хасанского района. Первые таблички уже отправились к месту установки.

Ранее ФАН писал, что белек ларги скончался в Приморье после встречи с людьми. Специалисты назвали причиной гибели сильный стресс.