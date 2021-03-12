Крупнейший в АТР аукцион по продаже морепродуктов заработает в Приморье

Владивосток, 12 марта. Рыбный агрологистический комплекс с крупными холодильными мощностями планируют построить на полуострове Назимова в Приморье, сообщили в региональном агентстве по рыболовству.

«Проект предусматривает строительство на полуострове Назимова холодильного склада на 25 тыс. тонн, специализированного порта с общим грузооборотом почти 360 тыс. тонн в год и крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционные торги ценными морепродуктами», — уточнили специалисты.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало 2022 года.

В середине февраля Хартия Агропромышленного комплекса (АПК) пополнилась пятью рыбохозяйственными организациями из Приморья. Цель хартии заключается в борьбе с недобросовестными компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов. Сейчас в ней состоит более шести тысяч организаций из 76 регионов России.