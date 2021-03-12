Вакцинация от клещей начнется в Приморье в конце марта

Владивосток, 12 марта. Более 70 тысяч жителей Приморского края хотят сделать прививку от клещевого энцефалита. Иммунизация населения начнется весной.

По данным министерства здравоохранения Приморья, отечественные вакцины против клещевого энцефалита для иммунизации населения поступят в регион в марте.

«Весной начинается экстренная вакцинация, когда две прививки делаются с интервалом от 14 до 30 дней. Экстренная схема предусмотрена для иммунизации тех, кто забыл или не успел привиться осенью. Полная вакцинация от клещевого энцефалита должна закончиться за две недели до выхода в очаги», — пояснила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике регионального минздрава Евгения Воробьева.

Сделать прививку хотят 70 тысяч человек, из них 28 тысяч жителей Приморья получат первичную вакцинацию, около 42 тысяч — ревакцинацию.

Россиянам регулярно напоминают о мерах предосторожности в период активизации клещей. В частности, жителей просят не принимать солнечные ванны на газонах в городских парках, поскольку там могут быть скрыты две опасности — клещи и химикаты.