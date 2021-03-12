Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли в Приморье

Владивосток, 12 марта. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в региональное заксобрание и Государственную думу РФ открыли в Приморье в четверг, 11 марта.

Работать в штабе будут представители общественных и некоммерческих организаций, Общественной палаты Приморского края и лидеры общественного мнения.

«Общественные наблюдатели будут находиться на участках поочередно все дни выборов, один основной и два предварительных», — заявил председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.

По его словам, в регионе планируют открыть 46 временных и 1296 стационарных участков. На каждый из них в соответствии с нормативами набирают по два наблюдателя.

В единый день голосования 19 сентября текущего года в России состоятся выборы различного уровня, в том числе депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Ранее в министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что с начала года из бюджета Приморья направили на коммунальные субсидии почти 26 миллионов рублей. С помощью краевой выплаты снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги смогли более 41 тысячи жителей региона.