Установлен срок начала пожароопасного сезона в Приморье

Владивосток, 12 марта. Правительство Приморского края установило срок начала пожароопасного сезона в регионе, на большинстве территорий он стартует 20 марта, сообщили в министерстве ГОЧС Приморья.

С 20 марта пожароопасный сезон начнется на территории Владивостока, Дальнегорска, Артема, Большого Камня, Фокино, Уссурийска, Октябрьского, Пограничного, Находки, Партизанска, Лазовского, Хорольского и Ханкайского округов, а также Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Кавалеровского, Ольгинского, Шкотовского и Хасанского районов.

С 10 апреля пожароопасный сезон объявлен на территории Дальнереченска, Арсеньева, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, Тернейского и Анучинского округов, Кировского, Дальнереченского, Пожарского, Черниговского, Спасского и Яковлевского районов. С 15 апреля пожароопасный сезон начнется на территории Красноармейского района и Чугуевского округа.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф в размере до трех тысяч рублей для граждан, до 20 и 200 тысяч рублей для должностных и юридических лиц соответственно.

Ранее правоохранители изъяли у незаконных лесорубов 265 кубометров древесины дуба и специальную технику. Еще более 1200 кубометров древесины дуба с признаками незаконной заготовки полицейские задержали на территории пункта приема древесины.