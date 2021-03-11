Приморских охотников осудили за случайное убийство товарища в лесу

Владивосток, 11 марта. Суд приговорил мужчину, застрелившего своего товарища на охоте, к 10 месяцам лишения свободы условно. Два других фигуранта уголовного дела отделались штрафами в 520 тыс. рублей.

Ольгинский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении трех охотников, которые во время незаконной ловли животных совершили убийство коллеги. Один из мужчин застрелил товарища, приняв его за лося. После инцидента он и два других охотника скрылись с места ЧП.

Через некоторое время о случившемся узнали правоохранители, и приморцы предстали перед судом. Так, застреливший товарища охотник получил 10 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 520 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе дворца правосудия. Кроме того, его лишили права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на два года. Два других обвиняемых получили штрафы и такой же запрет на ловлю животных.

В Краснодарском крае местный охотник застрелил инспектора минприроды, сообщал ФАН. Между ним и сотрудником ведомства произошел конфликт.