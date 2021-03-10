Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Обыски прошли во владивостокском рыбном порту по делу об экспорте металлолома

Обыски прошли во владивостокском рыбном порту по делу об экспорте металлолома

Владивосток, 10 марта. ФСБ задержала в Приморье учредителя владивостокского рыбного порта. Там же проходят обыски по делу о незаконном экспорте металлолома.

Сотрудники правоохранительных органов наведались в офисы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по делу о незаконном вывозе стратегических товаров на 1 млрд рублей. Речь идет о металлическом ломе.

Сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела задержали известного бизнесмена за незаконный экспорт металлолома на 1 млрд рублей. Учредителя компании и шесть сотрудников допрашивают следователи.

Ранее по подозрению в открытии наркопритона был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник, сообщал ФАН. Силовики пришли с обысками в одну из квартир, где по их данным, осуществлялось производство запрещенных веществ с целью перепродажи. В помещении стражи правопорядка обнаружили депутата и родственника его жены. Оперативники не стали задерживать Резника из-за депутатской неприкосновенности.

Новости партнеров