Обыски прошли во владивостокском рыбном порту по делу об экспорте металлолома

Владивосток, 10 марта. ФСБ задержала в Приморье учредителя владивостокского рыбного порта. Там же проходят обыски по делу о незаконном экспорте металлолома.

Сотрудники правоохранительных органов наведались в офисы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по делу о незаконном вывозе стратегических товаров на 1 млрд рублей. Речь идет о металлическом ломе.

Сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела задержали известного бизнесмена за незаконный экспорт металлолома на 1 млрд рублей. Учредителя компании и шесть сотрудников допрашивают следователи.

Ранее по подозрению в открытии наркопритона был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник, сообщал ФАН. Силовики пришли с обысками в одну из квартир, где по их данным, осуществлялось производство запрещенных веществ с целью перепродажи. В помещении стражи правопорядка обнаружили депутата и родственника его жены. Оперативники не стали задерживать Резника из-за депутатской неприкосновенности.