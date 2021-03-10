Жители Владивостока выберут четыре территории для благоустройства в 2022 году

Владивосток, 10 марта. Четыре общественных пространства благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке. Территории будут выбирать местные жители.

Жителям Владивостока предстоит выбрать четыре из семи парков и скверов, которые названы приоритетными для благоустройства. Голосование пройдет на онлайн-платформе с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщили в администрации столицы Приморья.

«Это парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сквер «Чайка» на улице Калинина, 20, сквер на Русской, 46, сквер Некрасовский, сквер в районе Калинина, 28-38, общественные территории на Иртышской, 34а, на проспекте 100-летия Владивостока, 58», — рассказали в мэрии.

Сейчас платформу, где будет проходить голосование, заполняют необходимыми данными. Всего приморцам предложат около сотни объектов. Те из них, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в 2022 году. У респондентов будет возможность выбрать дизайн-проект общественных зон, рассказала зампред правительства Приморья Елена Пархоменко.

Онлайн-голосование будет проходить во многих муниципалитетах Приморского края. В 18 из них выбирают объекты, которые не вошли в национальный проект в прошлые годы. Те территории, которые окажутся на втором и третьем местах, приведут в порядок в последующие годы.