Приморцы собирают деньги на похороны утонувшей на реке семьи с детьми

Владивосток, 9 марта. Жители Приморского края организовали сбор денег для проведения похорон женщины и трех детей. Люди ушли под лед, когда находились в салоне пикапа на замерзшей реке Раздольная.

По данным источника ФАН, из огромной семьи осталась бабушка трех детей и отец одной из девочек, который лишился дочери и племянников.

Спасатели обнаружили на льду труп женщины. Она смогла выбраться из провалившегося под лед Nissan Datsun, однако в дальнейшем скончалась от переохлаждения. Со дна реки сотрудники МЧС достали три детских трупа. Тело водителя не найдено.

Согласно предварительным данным, погибшие отправились на реку порыбачить.