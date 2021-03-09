Терроризировавший приморское село тигр временно помещен в центр реабилитации

Владивосток, 9 марта. Инспекторам Госохотнадзора и сотрудникам АНО «Центр «Амурский тигр» в Приморье пришлось отловить полосатого хищника. Тигр неоднократно приходил в село и охотился на собак.

Впервые жители села Соболиный заметили полосатую кошку еще в декабре 2020 года. Хищник побродил немного и ушел. Спустя месяц незваный гость снова попал в поле зрения сельчан. В тот раз его отпугнули, но в феврале хищник опять вернулся и задрал несколько собак, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты Госохотнадзора попытались отпугнуть животное, но оно не сдавалось. Сейчас тигр временно помещен в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

При осмотре животного было установлено, что оно получило травмы от долгого блуждания по снежной корке. По мнению экспертов, травмы животного и снежный наст не позволяли ему полноценно охотиться. В то же время в окрестностях села расположены свалки, которые привлекают бездомных псов. Именно эти факторы и могли провоцировать тигра выходить ближе к людям.

На севере Приморья целая тигриная семья попала на камеру. К дороге вышли самка и два тигренка, сообщал ФАН.