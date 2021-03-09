Семья с тремя детьми погибла подо льдом в Приморье

Владивосток, 9 марта. В краевом центре проверяют информацию о гибели пятерых человек на льду. Очевидцы сообщили, что машины с семьей ушла под лед недалеко от поселка Тавричанка.

В краевом управлении МЧС России факт происшествия уже подтвердили, однако подробности обещали сообщить позже. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранительные органы.

По словам местных жителей и других рыбаков, накануне двое взрослых и трое детей отправились на рыбалку на автомобиле Nissan Datsun. В назначенное время семья не вернулась и родственники стали бить тревогу. А сегодня утром очевидцы заметили крышу машины в полынье.

Предположительно, автомобиль провалился под лед, из машины смогла выбраться только одна женщина, которая позже скончалась от переохлаждения.

Ранее ФАН писал, что около сотни рыбаков в Приморье едва не унесло на льдине. Рыбкам пришлось спасаться массовым бегством.