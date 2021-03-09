Жители Приморья выберут объекты для благоустройства в 2022 году

Владивосток, 9 марта. Муниципалитеты Приморского края отбирают объекты, которые предложат к приведению в порядок в 2022 году, сообщило правительство региона.

Выбрать объект благоустройства жители региона смогут с 26 апреля по 30 мая с помощью онлайн-платформы. Общественные пространства будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что сейчас в 18 муниципалитетах подбирают общественные пространства, которые выставят на голосование. Эти объекты не вошли в нацпроект в прошлые годы.

«В среднем на каждой территории гражданам предложат на выбор по два-три парка, сквера или аллеи. Из них в дни голосования приморцы выберут те, которые благоустроят в 2022 году», — пояснила Пархоменко.

Зампред регионального правительства уточнила, что объекты, занявшие в голосовании вторые и третьи места, приведут в порядок в последующие годы или в следующем году, если «в результате конкурсных процедур выявится экономия».

Ранее местная администрация сообщила, что в поселке Кавалерово Приморского края за несколько лет были отремонтированы четыре общественных пространства и несколько дворовых территорий. В порядок приведены площадь возле автостанции, территория вокруг киноконцертного комплекса «Россия», сквер в поселке Рудный и Парк культуры и отдыха.