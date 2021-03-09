Спецтехнику и древесину изъяли у «черных лесорубов» в Приморье

Владивосток, 9 марта. Правоохранители изъяли у незаконных лесорубов Тернейского и Кавалеровского лесничеств 265 кубометров древесины дуба и специальную технику, сообщили в Минлесхозе Приморского края.

На территории лесного фонда Приморья по итогам 2020 года выявлено около 300 фактов незаконной рубки леса, незаконно заготовлено 57,5 тысячи кубометров древесины, причиненный лесам ущерб составил 3,3 миллиарда рублей.

Министр лесного и охотничьего хозяйства региона Константин Степанов отметил, что наиболее проблемными являются Тернейское и Кавалеровское лесничества, на долю которых приходится свыше 90% причиненного ущерба и объемов заготовленной незаконно древесины, а также 50% выявленных случаев незаконных рубок.

«В сложившейся обстановке минлесхоз Приморья и краевое УМВД принимают дополнительные меры, направленные на охрану лесов от незаконных рубок. В том числе речь идет об усилении лесной охраны — направлении в лесничества дополнительных мобильных групп государственных лесных инспекторов», — сообщил Степанов.

В текущем году в Тернейском и Кавалеровском лесничествах в местах незаконных рубок изъято семь единиц специализированной лесозаготовительной техники и 265 кубометров древесины дуба. Более 1200 кубометров древесины дуба с признаками незаконной заготовки полицейские задержали на территории пункта приема древесины.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего хуторянина из Волгоградской области. По данным регионального ГУ МВД, подозреваемого заметил участковый, который объезжал территорию.