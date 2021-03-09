Наделавшего шуму на севере Приморья тигра отловили

Владивосток, 9 марта. Тигра, который часто наведывался в поисках еды в села северной части Приморья, отловили. Хищник не стеснялся заходить в деревни даже в дневное время, сообщает корреспондент ФАН.

«С середины февраля его заходы в населенный пункт стали регулярными как в ночное, так и в дневное время. Визиты сопровождались многочисленными нападениями на собак, тигр свободно и без страха перед человеком мог перемещаться днем по селу. Меры по отпугиванию, предпринятые нашими специалистами, не принесли результата, поэтому было принято решение об отлове животного для выяснения причин такого его поведения. В ночь на седьмое марта хищник был отловлен и доставлен в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Его дальнейшую судьбу решат специалисты по итогам ветеринарного осмотра, который состоится сегодня», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, начальник Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края Алексей Суровый.

Центр «Амурский тигр»

Причиной такого поведения хищника специалисты считают стечение различных обстоятельств. На севере Приморья сейчас лежит глубокий слой снега, что затрудняет охоту на копытных и других животных, которые входят в естественный рацион тигра. А населенные пункты привлекают его свалками и бродячими собаками.

«Когда тигры оказываются в сложных условиях, какие сейчас сложились на севере Приморья, а в шаговой доступности находятся свалки с собаками, это неминуемо приводит к тому, что хищники оказываются в населенных пунктах и создают конфликтные ситуации», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас тигра ждет ветеринарное обследование на предмет выявления скрытых травм и болезней. Уже обнаружены повреждения лап, характерные для передвижения по глубокому снегу. Если серьезных препятствий, связанных со здоровьем, не возникнет, то через месяц животное выпустят на волю в другой части Приморского края.

Ранее ФАН писал, что в Хабаровском крае браконьеры пытались продать дериваты амурского тигра. Граждане были задержаны, сообщило минприроды региона.